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Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 yendi

13.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi.

Milli takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile karşılaştı.

Garbarnia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 3, 13. ve 24. dakika Ömer Güleryüz, 8. dakikada Kemal Güleş, 15. ve 21. dakikada Serkan Dereli'nin golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren milliler, 29. dakikada Serkan Dereli, 33. dakika Okan Şahiner, 37. dakikada Ömer Güleryüz ve 47. dakikada Fatih Şentürk'ün golleriyle maçı 10-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.

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Gürcistan
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