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Ampute Mili Futbol Takımı ABD'yi 5-1 mağlup etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 mağlup etti.

Ampute Mili Futbol Takımı ABD'yi 5-1 mağlup etti

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, gruptaki son maçında ABD'yi 5-1 mağlup etti. San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen turnuvada Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenen milliler, F Grubu'ndaki son karşılaşmasını ABD ile oynadı.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, ABD'yi de Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 5-1 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı. Türkiye, son 16 turunda yarın TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol Dünya Kupası Meksika Türkiye

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