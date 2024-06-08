SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ampute Milli Futbol Takımı, 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu!

Ampute Milli Futbol Takımı, 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu!

08.06.2024 19:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu. 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.
Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç seçim öncesi Aziz Yıldırım'a son kez seslendi!Ali Koç seçim öncesi Aziz Yıldırım'a son kez seslendi!
A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu!A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu!
Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!
Anahtar Kelimeler:
Ampute Dünya Kupası
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Bir ilde 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Yeniden evlendi! Sade şık gelinliği dikkat çekti

Yeniden evlendi! Sade şık gelinliği dikkat çekti

Ali Koç seçim öncesi Aziz Yıldırım'a son kez seslendi!

Ali Koç seçim öncesi Aziz Yıldırım'a son kez seslendi!

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım cephesi arasında küfürlü tartışma çıktı!

Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım cephesi arasında küfürlü tartışma çıktı!

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.