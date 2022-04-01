Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Ezgi Hocaoğlu Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden girmiş ve kısa sürede elenmişti. Amuda kalktığı pozlarıyla bir hayli konuşulan Ezgi Hocaoğlu bu sefer bikinili pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISINDAN BİKİNİLİ POZLAR

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu yaz sezonunu açtı.

Bikinili pozunu paylaşan Hocaoğlu'nun o paylaşımı binlerce beğeni geldi.

Geçtiğimiz yaz amuda kalktığı pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşan Hocaoğlu'na, "Bu duruş normal değil", "İp gibisin", "Çok güzelsin" tarzında yorumlar yapılmıştı.

27 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ezgi Hocaoğlu profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı.







