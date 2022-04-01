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  4. Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

01.04.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yarışan ve yarışmanın ardından da özel hayatıyla magazin gündeminde zaman zaman yerini alan Ezgi Hocaoğlu, bikinili pozlarını paylaştı. O pozlar olay oldu.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Ezgi Hocaoğlu Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden girmiş ve kısa sürede elenmişti. Amuda kalktığı pozlarıyla bir hayli konuşulan Ezgi Hocaoğlu bu sefer bikinili pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISINDAN BİKİNİLİ POZLAR

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu yaz sezonunu açtı.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Bikinili pozunu paylaşan Hocaoğlu'nun o paylaşımı binlerce beğeni geldi.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Geçtiğimiz yaz amuda kalktığı pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşan Hocaoğlu'na, "Bu duruş normal değil", "İp gibisin", "Çok güzelsin" tarzında yorumlar yapılmıştı.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

27 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ezgi Hocaoğlu profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı.
Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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