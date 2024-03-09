Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Ayakta alkışlandı

'Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alkışlanacak bir harekete imza attı. SHOW Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yapan Demet Evgar, önce içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı. Sonra haberin tamamını izleyici ile paylaştı. Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı.

Kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal hayatı birlikte inşa etmek için yıllarca unutulmayacak bir kampanyayı tüm Türkiye'ye duyuran Demet Evgar'a sosyal medyada gündem oldu.

Kampanya kısa sürede viral oldu ve etkileşim kazandı.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

"Bize Türkiye’de kadınlara yürümesi için gösterilen o yokuşlu yollarda güç olduğun için teşekkürler Demet, iyi ki varsın"

"Demet Evgar hem gerçek yaşamında hem de dizide canlandırdığı Bahar karakteri ile izleyen milyonlarca kadında umut yeşertti; ilham verdi. #BenKadınım ve yaşamın her alanında varım. Hep birlikte tam da şimdi, tam da bugünlere #EşitliğeYatırım yapalım!"

"Daha eşit ve daha özgür yarınlarda birlikte yaşamak için. #EşitliğeYatırım #BenKadınım

Ayrıca yine mükemmel iş çıkaran @dmtevgar"

"Haberleri harika sundun"

"Sıradışı olaya şahitlik ettim"

"Bravo güçlü ve özgür KADIN..."

"sana bayılıyorum. Kadınlar iyi ki var"





