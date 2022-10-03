Ana Kuzusu filmi konusu nedir? Ana Kuzusu ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Ana Kuzusu filminin oyuncuları ve konusu arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 yapımı olan Ana Kuzusu filminin yönetmenliğini Serkan Acar, yapımcılığını Berna Akpınar ve senaristliğini Sefa Öztürk üstlenmiş. Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak filmin konusu ve detayları merak edildi. Ana Kuzusu bu akşam KanaL D'de saat 20:00'de yayınlanacak. Peki, Ana Kuzusu oyuncuları kimler? Ana Kuzusu filmi konusu nedir? İşte Ana Kuzusu filmi hakkında detaylar...

ANA KUZUSU KONUSU NEDİR?

Daha bir yıllık çiçeği burnunda evli Sinan, maskelen gözükse bile tam bir ana kuzusudur. Sürekli ona bağımlı annesi Asuman’ın gönlünü yapmakla, dominant karısı Buse’nin ‘’erkek ol’’ beklentisinin arasında kalır. Her sabah 7’de arayan annesine kahvaltı yapıp yapmadığını, hatta kahvaltıda ne yediğini, her gece gününün nasıl geçtiğinin raporunu vermektedir. Bir de pazar kahvaltısı kuralı vardır ki, Buse’yi çileden çıkarmaktadır. Bütün hafta çalıştıktan sonra pazar sabahını kaynanası ve kendisiyle yaşıt olmasına rağmen çocuk gibi konuşan şımarık görümcesi Sude’nin laf sokmalarıyla geçirmek istemez. Ancak Sinan annesini kıramaz. Bu sebeple Sinan arada kalmaktadır.

ANA KUZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?