Ana malzemeleri birbirinden farklı 3 leziz dolma tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarifler...

Sizin için hazırladığımız birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın!
AYVA DOLMASI
Malzemeler:
6 orta boy ayva
1 orta boy kuru soğan
200 gram az yağlı kıyma
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı pirinç
1 orta boy limon
Çeyrek demet doğranmış maydanoz
2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Ayvaların üst kısmını kapak şeklinde kesip iç kısmını oyun. Dilerseniz kararmamaları için limonlu suda bekletebilirsiniz.
Pirinç, küp doğranmış kuru soğan, ince ince doğranmış maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırma kabının içine ilave edip karıştırın.
İç harcınızı hazırladıktan sonra limonlu su içinde bekleyen ayvaları fırın tepsisine dizin ve iç kısımlarını harçla doldurun.
EKŞİLİ SOĞAN DOLMASI
Malzemeler:
4 soğan
500 gram dana kıyma
1 su bardağı ince bulgur
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Hazırlanışı:
Dolmanın iç harcı için kıyma, bulgur, küp küp doğranmış soğan, pul biber, nar ekşisi ve naneyi bir karıştırma kabına koyun ve yarım su bardağı su ilave ettikten sonra yoğurun.
İç harcını hazırladıktan sonra soğanları haşlayın ve haşlanan soğanların altından elinizle hafifçe iterek her bir katmanını ayırmaya çalışın. Ayırdığınız katmanların içlerine dolma harcından koyduktan sonra geniş bir tencerenin içine dizerek yerleştirin.
1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su ve 1 yemek kaşığı biber salçasını bir kasede iyice karıştırıp tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine dökün.
YUMURTALI DOMATES DOLMASI
Malzemeler:
4 büyük boy domates
4 yumurta
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı domates püresi
Yarım su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Domateslerin sap kısımlarını kapak şeklinde kesip iç kısımlarını kaşık yardımıyla çıkarın.
Domates püresini zeytinyağında 3 dakika pişirin ve sıcak su ekleyip 2 dakika kadar kaynatın.
Rendelenmiş kaşar peynirini domateslere paylaştırın ve her dolmaya 1 yumurta kırıp tuz ve karabiber ekin.
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