Ana malzemeleri birbirinden farklı 3 leziz dolma tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarifler...

Sizin için hazırladığımız birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın!

AYVA DOLMASI

Malzemeler:

6 orta boy ayva

1 orta boy kuru soğan

200 gram az yağlı kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı pirinç

1 orta boy limon

Çeyrek demet doğranmış maydanoz

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Ayvaların üst kısmını kapak şeklinde kesip iç kısmını oyun. Dilerseniz kararmamaları için limonlu suda bekletebilirsiniz.

Pirinç, küp doğranmış kuru soğan, ince ince doğranmış maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırma kabının içine ilave edip karıştırın.

İç harcınızı hazırladıktan sonra limonlu su içinde bekleyen ayvaları fırın tepsisine dizin ve iç kısımlarını harçla doldurun.

Üzüm pekmezi ve sıcak suyu karıştırıp fırın tepsinizin kenarından dökün ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

EKŞİLİ SOĞAN DOLMASI

Malzemeler:

4 soğan

500 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı: