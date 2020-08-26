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Ana malzemeleri birbirinden farklı 3 leziz dolma tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dolma deyince akla önce yaprak ve biber dolması gelse de aslında bir teknik adı olan bu yöntemle birçok malzemeyi kullanarak dolma yapmak mümkün. Siz de farklı dolma tarifleri arayanlardansanız hazırladığımız birbirinden lezzetli ve pratik dolma tarifleri size harika bir rehber olacaktır. İşte ana malzemesi birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi...

Ana malzemeleri birbirinden farklı 3 leziz dolma tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarifler...

Sizin için hazırladığımız birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın!

AYVA DOLMASI

Malzemeler:

  • 6 orta boy ayva

  • 1 orta boy kuru soğan

  • 200 gram az yağlı kıyma

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 orta boy limon

  • Çeyrek demet doğranmış maydanoz

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

  • Ayvaların üst kısmını kapak şeklinde kesip iç kısmını oyun. Dilerseniz kararmamaları için limonlu suda bekletebilirsiniz.

  • Pirinç, küp doğranmış kuru soğan, ince ince doğranmış maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırma kabının içine ilave edip karıştırın.

  • İç harcınızı hazırladıktan sonra limonlu su içinde bekleyen ayvaları fırın tepsisine dizin ve iç kısımlarını harçla doldurun.

  • Üzüm pekmezi ve sıcak suyu karıştırıp fırın tepsinizin kenarından dökün ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

EKŞİLİ SOĞAN DOLMASI

Malzemeler:

  • 4 soğan

  • 500 gram dana kıyma

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Dolmanın iç harcı için kıyma, bulgur, küp küp doğranmış soğan, pul biber, nar ekşisi ve naneyi bir karıştırma kabına koyun ve yarım su bardağı su ilave ettikten sonra yoğurun.

  • İç harcını hazırladıktan sonra soğanları haşlayın ve haşlanan soğanların altından elinizle hafifçe iterek her bir katmanını ayırmaya çalışın. Ayırdığınız katmanların içlerine dolma harcından koyduktan sonra geniş bir tencerenin içine dizerek yerleştirin.

  • 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su ve 1 yemek kaşığı biber salçasını bir kasede iyice karıştırıp tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine dökün.

  • Hazırladığınız dolmaları kısık ateşte 30 dakika pişirdikten sonra sıcak servis edebilirsiniz.

YUMURTALI DOMATES DOLMASI

Malzemeler:

  • 4 büyük boy domates

  • 4 yumurta

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 su bardağı domates püresi

  • Yarım su bardağı sıcak su

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

  • Domateslerin sap kısımlarını kapak şeklinde kesip iç kısımlarını kaşık yardımıyla çıkarın.

  • Domates püresini zeytinyağında 3 dakika pişirin ve sıcak su ekleyip 2 dakika kadar kaynatın.

  • Rendelenmiş kaşar peynirini domateslere paylaştırın ve her dolmaya 1 yumurta kırıp tuz ve karabiber ekin.

  • Dolmaları fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.
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