Ana sayfa nasıl yazılır, ana sayfa yazımı nasıl olmalıdır? Ana sayfa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüzde kitap okuma oranı oldukça azalmıştır. Hayatın daha hızlı yaşanır hale gelmesi, insanların kitap okurken gösterdiği sabrı azaltmıştır Merak edilen konular internette araştırılıyor ve pek çok kişi düşüncelerini sosyal ağlarda ifade edebiliyor. İsteyen herkesin kolaylıkla yazı yazabildiği internet platformlarında sözcüklerin sıklıkla yanlış yazıldığı görülür. Sözcüklerin hatalı kullanımı ise yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir.

Dilimize İngilizceden geçen sözcüğün orijinal biçimi "home page" olarak ifade edilir. Home sözcüğünün sözlük anlamı ev ve yuva olsa da yan anlamı ana ve temeldir. Birebir çeviri uygulanmadan Türkçeye çevrilen bu sözcüğün günlük hayattaki kullanımı internet ortamında Ana Sayfa olarak geçer. Ana sayfa internet sitelerinin açılış sayfası olarak tanımlanır. Genellikle bu sayfanın içerisinde site hakkındaki bilgiler ve sitedeki diğer bölümlere erişim sağlayan butonlar bulunur. Bu nedenle "ana sayfa" olarak tanımlanır.

Günümüzde oldukça sık kullanılan bu sözcüğün nasıl yazıldığı konusunda tereddütler bulunur. Ana sayfa TDK kaynaklarında birleşik kelimeler grubunda yer alır. Bu nedenle kelimenin "anasayfa" veya "ana sayfa" şeklinde 2 ayrı yazımı görülebilir. Ancak ana sayfa yazımı ayrı olması gereken bir sözcüktür. Ana sayfa doğru yazılışı ayrıdır, kelimenin bitişik olarak yazılması yazım hatası oluşturur.

Ana sayfa ayrı mı yazılır?

Türkçede bulunan sözcükler anlam ve yazım kurallarına uygun bir şekilde ifade edildiğinde bir anlam kazanırlar. Ancak Türkçede yer alan birleşik kelimelerin doğru yazım biçimleri konusunda tereddütler bulunur. Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak isteyen kişiler arama motorlarında "Ana sayfa bitişik mi yazılır?" sorusunu sorarlar. Ana sayfa TDK tarafından ayrı yazılan birleşik kelimeler sınıfında yer alır. Söz konusu kelime bir tamlama sınıfında olduğu için ayrı yazılmalıdır. Doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir: