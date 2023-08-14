Beştaş nasıl yazılır? Beştaş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir birleşik sözcüğün birden fazla anlamda kullanılması mümkündür. Bu açıklamayı temsil eden sözcükler arasında beştaş öne çıkar. Çünkü beştaş bir birleşik sözcük iken iki ayrı anlamda kullanılır. Dolayısıyla beştaş sözcüğünü oluşturulan kelimeler de düşünüldüğü zaman bu ifadenin yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği karıştırılabilir. Ancak TDK güncel çevrim içi sözlüğü gibi kaynaklara başvurularak beştaş kelimesinin doğru yazılışı hakkında net bilgiler edinilebilir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda yer alan açıklamalar ise bu sözcüğün doğru yazılışının hangi kurala bağlı olarak belirlendiğinin anlaşılmasını sağlar.

Beştaş nasıl yazılır?

Türkçede herhangi bir birleşik sözcüğün nasıl yazılması gerektiği belirlenirken belli başlı kurallar devreye girer. Bu nedenle "Beştaş ayrı mı yazılır?" diyenlere yanıt sunulurken bu sözcüğün yapısı ve hangi kelimelerden oluştuğu dikkate alınmalıdır. Beştaş sözcüğü beş ve taş kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuşken neredeyse herkes tarafından bilinir. Çünkü bu birleşik sözcüğün temel anlamıyla bir oyun adını temsil ettiği söylenebilir.

Bununla birlikte beştaş, pek çok kişi tarafından bilinen bir mücevher türünü niteleyen sıfat sözcüğü olarak da kullanılır. TDK tarafından Yazım Kuralları Kılavuzu bünyesinde sıralanan kurallar incelendiğinde ise "Beştaş bitişik mi yazılır?" sorusu "evet" şeklinde cevaplanmalıdır. Bu bağlamda beştaş TDK tarafından sunulan kaynaklar temel alındığında doğru olan beştaş yazımı ile ilgili sözcüğün yanlış kullanımı aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Beştaş (doğru yazılışı)

Beş taş (yanlış yazılışı)

Beştaş yazımı ile ilgili örnek cümleler

Beştaş sözcüğünün temel anlamıyla bir oyunu temsil ettiği bilinirken bu sözcüğün bitişik olarak yazılması gerekir. Çünkü TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda içerdiği iki sözcükten biri veya her ikisi de anlam değişmesine uğrayan birleşik kelimelerin bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilir. Bu kuralla ilişkili olan oyun adları kategorisinde beştaş sözcüğü de yer alır. Beştaş sözcüğünün ikinci anlamıyla ise yan yana dizilmiş beş adet pırlantası veya elması olan mücevherleri nitelediği görülür. Bu anlamıyla kullanıldığında sıfat görevini üstlenen beştaş kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Ele alınan sözcüğün doğru yazılışının hangi kurala bağlı olarak belirlendiğinin açıklanmasıyla birlikte beştaş kelimesinin iki ayrı anlamıyla kullanıldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: