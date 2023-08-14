Bir nevi nasıl yazılır? Bir nevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sıfat türünde olan bir nevi sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği konusunda araştırma yapan pek çok kişi vardır. Bu sıfat sözcüğünün yazılı dilde doğru bir şekilde kullanılması için TDK güncel sözlüğü gibi kaynaklardan bilgi edinilmesi mümkündür. Ayrıca bir nevi sözcüğünü oluşturan kelimeler ayrı olarak ele alındığında da bu ifadenin yazılı dildeki doğru kullanımına yönelik olarak fikir edinilebilir. Bir nevi sıfatının doğru ve yanlış kullanımının sıralanması ise bu konuda araştırma yapanlara net bilgiler aktarılmasını sağlayacaktır.

Bir nevi nasıl yazılır?

Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmemesi için bir nevi gibi yaygın olarak kullanılan sıfatların doğru yazılışları hakkında bilgi edinilmelidir. Bu konuda araştırma yapan kişilere bilgi aktarılırken ise TDK güncel çevrim içi sözlüğü gibi güvenilir kaynaklara başvurulmalıdır. Türk Dil Kurumu'nun internet ortamından erişilebilen güncel sözlüğünde bir nevi ifadesinin tanımı mevcuttur. Bu sıfat sözcüğünün Türkçede bir çeşit anlamına gelecek şekilde kullanıldığı görülür. Buna ek olarak aynı kaynak üzerinden inceleme yapılırken "Bir nevi ayrı mı yazılır?" sorusuna da yanıt sunulabilir.

Bir nevi TDK tarafından kullanıcılara sunulan güncel sözlükte ayrı olarak yazıldığı görülen ifadelerdendir. Dolayısıyla bir nevi doğru yazılışı bir ve nevi kelimeleri arasında boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır. Bir nevi sözcüğünün bitişik olarak yazılması durumunda ise Türkçe yazım kuralları ihlal edilir. Bu sözcüğün yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiğinin tam olarak anlaşılması amacıyla doğru ve yanlış olan bir nevi yazımı aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Bir nevi (doğru yazılışı)

Birnevi (yanlış yazılışı)

Bir nevi bitişik mi yazılır?

Bir nevi sözcüğü Türkçede bir çeşit anlamında kullanılırken sıfat yani ön ad türündedir. Bu sözcüğün bitişik olarak yazılması ise Türkçe yazım kurallarına uyulmadığını gösterir. Çünkü bir ve nevi kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu ifade ayrı olarak yazılmalıdır. Bir nevi TDK kapsamındaki tanımı ve doğru yazılışı üzerine açıklama yapılmasının yanı sıra bu sözcüğü oluşturan kelimelere de değinilmelidir. Bu ifadeyi oluşturan ilk kelime olan bir sıfat görevinde kullanılmışken nevi ise kökeni Arapça olan isim sözcüklerindendir. Nitekim nevi sözcüğünün TDK güncel sözlüğündeki tanımının çeşit şeklinde olduğu görülür. Dolayısıyla bir nevi sıfatı tam olarak bir çeşit sözcüğünü karşılayan ifadelerdendir.