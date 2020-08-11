Ana yemeğiniz sadece yarım saat içinde hazır olacak! İşte 4 lezzetli ve pratik tarif...

Bir tencereye zeytinyağı ilave edin ve kabakların kabuklarını yaklaşık 5 dakika kadar soteleyin.

Sotelediğiniz kabaklara rendelenmiş domatesi ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip kabakları 15 dakika kısık ateşte pişirin ve dereotunu da ilave ettikten sonra ocaktan alın.