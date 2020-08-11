Ana yemeğiniz sadece yarım saat içinde hazır olacak! İşte 4 lezzetli ve pratik tarif...

İşte birbirinden leziz 4 farklı ana yemek tarifi...
Malzemeler:
1 diş sarımsak
250 gram kuşbaşı et
50 gram tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
3 közlenmiş patlıcan
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Bir tavanın içine tereyağını koyup eritin ve sarımsağı da ekleyip yağda soteleyin.
Ufak ufak doğranmış kuşbaşı eti de tavada kapağını kapatarak yaklaşık 7-8 dakika pişirin.
Eti pişirdikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ilave edip biraz daha pişirin ve ocaktan alın.
Közlenmiş patlıcanları ufak ufak doğrayın ve 1 kase sarımsaklı yoğurdun içine ekleyip güzelce karıştırın.
Malzemeler:
1 kilogram tavuk kanat
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı portakal suyu
1 yemek kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Hazırlanışı:
Bir karıştırma kabına tavuk kanatlarını koyup limon suyu, tuz, kırmızı biber, portakal suyu, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 kabak
3 rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
Hazırlanışı:
3 adet kabağın yeşil kabuk kısmını bir bıçak yardımıyla dilimleyin.
Bir tencereye zeytinyağı ilave edin ve kabakların kabuklarını yaklaşık 5 dakika kadar soteleyin.
Sotelediğiniz kabaklara rendelenmiş domatesi ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip kabakları 15 dakika kısık ateşte pişirin ve dereotunu da ilave ettikten sonra ocaktan alın.
Malzemeler:
1 kilogram sardalya balığı
1 tatlı kaşığı deniz tuzu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
İlk olarak sardalya balıklarını yıkayıp iç kısmını iyice temizleyin.
Ardından temizlediğiniz sardalya balıklarını tuzlayıp ızgara üzerine dizin.
Ayrı bir kasede zeytinyağı ve karabiberi karıştırın ve hazırladığınız sosu balıkların üzerine bir fırça yardımıyla sürün.
Hazırladığınız balıkları ızgarada arkalı önlü çevirerek pişirin.
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