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  4. Ana yemeğiniz sadece yarım saat içinde hazır olacak! İşte 4 lezzetli ve pratik tarif...

Ana yemeğiniz sadece yarım saat içinde hazır olacak! İşte 4 lezzetli ve pratik tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yoğun bir günün ardından akşam yemeği hazırlamak zaman zaman yorucu olabilir. Siz de fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de leziz ana yemek tarifi arayanlardansanız bu yazımız tam size göre. Yarım saat içerisinde hazırlanabilecek, pratik 4 farklı ana yemek tarifini sizin için hazırladık.

Ana yemeğiniz sadece yarım saat içinde hazır olacak! İşte 4 lezzetli ve pratik tarif...

İşte birbirinden leziz 4 farklı ana yemek tarifi...

ALİNAZİK

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 250 gram kuşbaşı et

  • 50 gram tereyağı

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 közlenmiş patlıcan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı:

  • Bir tavanın içine tereyağını koyup eritin ve sarımsağı da ekleyip yağda soteleyin.

  • Ufak ufak doğranmış kuşbaşı eti de tavada kapağını kapatarak yaklaşık 7-8 dakika pişirin.

  • Eti pişirdikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ilave edip biraz daha pişirin ve ocaktan alın.

  • Közlenmiş patlıcanları ufak ufak doğrayın ve 1 kase sarımsaklı yoğurdun içine ekleyip güzelce karıştırın.

  • Servis tabağına yoğurtlu karışımı koyup ortasını bir kaşık yardımıyla çukur hale getirin. Hazırladığınız etleri de bu çukur kısma yerleştirip sosunu da ilave ederek sıcak servis edebilirsiniz.

SOSLU TAVUK KANATLARI

Malzemeler:

  • 1 kilogram tavuk kanat

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay bardağı limon suyu

  • Yarım çay bardağı portakal suyu

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

  • Bir karıştırma kabına tavuk kanatlarını koyup limon suyu, tuz, kırmızı biber, portakal suyu, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın.

  • Sos ve ve baharatlarla karıştırdığınız kanatları fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-45 dakika pişirdikten sonra sıcak servis edebilirsiniz.

KAŞKARİKAS

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 kabak

  • 3 rendelenmiş domates

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

    • Hazırlanışı:

    • 3 adet kabağın yeşil kabuk kısmını bir bıçak yardımıyla dilimleyin.

    • Bir tencereye zeytinyağı ilave edin ve kabakların kabuklarını yaklaşık 5 dakika kadar soteleyin.

    • Sotelediğiniz kabaklara rendelenmiş domatesi ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip kabakları 15 dakika kısık ateşte pişirin ve dereotunu da ilave ettikten sonra ocaktan alın.

    • Hazırladığınız kaşkarikası servis tabağına alıp üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.

    IZGARA SARDALYA

    Malzemeler:

    • 1 kilogram sardalya balığı

    • 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

    • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

    • Yarım çay kaşığı karabiber

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak sardalya balıklarını yıkayıp iç kısmını iyice temizleyin.

    • Ardından temizlediğiniz sardalya balıklarını tuzlayıp ızgara üzerine dizin.

    • Ayrı bir kasede zeytinyağı ve karabiberi karıştırın ve hazırladığınız sosu balıkların üzerine bir fırça yardımıyla sürün.

    • Hazırladığınız balıkları ızgarada arkalı önlü çevirerek pişirin.

    • Son olarak pişirdiğiniz balıkları marul yaprağının içine koyarak servis tabağına alın ve limon dilimleri ile sıcak sıcak servis edin.
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