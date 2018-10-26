Anadolu derbisini Alper Ulusoy yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayseri'de oldukça kritik bir müsabaka oynanacak. Son 5 haftada sadece 1 puan alan Kayserispor ile bu sezon henüz deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, Pazar günü Kadir Has Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek.
MHK belirledi
Bu önemli müsabaka için takımlar artık son hazırlıklarını gerçekleştirirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da maçın hakemini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu maç için Alper Ulusoy görevlendirildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, İbrahim Bozbey görev yapacak. Saat 13:30'da başlayacak maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olarak belirlendi.
2'şer galibiyet
İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy, Kayserispor'un bugüne kadar 6 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 2 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takımın geçen sezon sahasında 1-1 berabere kaldığı Başakşehir ve bu sezon sahasında 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor maçını yöneten Alper Ulusoy, konuk takım Sivasspor'un da 6 maçına çıktı. Bu maçlarda Sivasspor 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.
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