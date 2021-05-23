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Anadolu Efes, 3-0'la finale yükseldi

23.05.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final 3. maçında Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, 3-0'la finale yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 96-66 yenerek seride durumu 3-0 yaparak finale yükseldi.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka serisinin galibiyle finalde 2020-2021 sezonu şampiyonu olmak için karşılaşacak. Seride 1-1'lik eşitlik var.

Maça Micic'in üst üste bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş Icrypex, savunmada rakibine karşılık vermekte zorlanırken konuk ekip, 7. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 8-25. Anadolu Efes, ilk çeyreği 30-16 önde kapattı.

İkinci periyotta rotasyondaki oyuncularını kullanan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 22-45. Top kayıpları yapan Beşiktaş Icrypex karşısında skor üretmeye devam eden konuk ekip, soyunma odasına 27 sayılık avantajla girdi: 33-60.

İkinci yarı açık sahada hızlı hücumlarla geçildi. Kolay sayılar bularak farkı 28. dakikada 34 sayıya (39-73) çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 73-47 önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 96-66 kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sahanın ortasında oyuncularını mücadelelerinden ötürü kutladı.

Öte yandan siyah-beyazlı futbol takımının Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson müsabakayı ailesiyle tribünden takip etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 8, Blackmon 6, Berry II, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 4, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca, Egehan Arna 9, Hakan Sayılı 2, Alperen Şengün 23, Samet Yiğitoğlu 4

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 7, Anderson 5, Moerman 17, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir 18, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 9, Buğrahan Tuncer 3, Pleiss 17

  1. Periyot: 16-30

Devre: 33-60

  1. Periyot: 47-73
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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