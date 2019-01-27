Anadolu Efes 92 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya hücumda etkili başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 2-10. Mola dönüşü Moerman ile Beaubois'le üç sayılık basketler bulan Anadolu Efes, 6. dakikada farkı 3 sayıya (13-16) indirse de sarı-kırmızılı ekip, Harrison ile Erol Can Çinko'nun dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Moerman'la boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes'e Arapovic ile Auguste'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Galatasaray Doğa Sigorta, 15. dakikayı 37-29 üstün geçti. Serbest atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı çift hanelere (31-43) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına önde 49-37 gitti.