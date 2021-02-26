Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 106-74'lük skorla mağlup etti!

THY Euroleague'in 26. haftası Türk derbisine sahne oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 24-11 önde kapatan Anadolu Efes devreye de 53-39 üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Vasilije Micic damga vurdu. Dış atışlardan üst üste isabet bulan Sırp yıldız, takımının son 10 dakikaya 81-58 önde girmesini sağladı.
Son çeyrekte Fenerbahçe Beko pota altından sayılar üretirken savunmasıyla farkı korumayı başaran Ergin Ataman'ın öğrencileri parkeden 106-74 skorla ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin 10 maçlık galibiyet serisi son bulurken, Anadolu Efes son 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı.
Vasilije Micic'in 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı gecede Rodrigue Beaubois 14, Sertaç Şanlı 13 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertlilerde ise Nando De Colo 24, Jan Vesely 18 sayı üretti.
-37 Sayı
-4/6 İkilik
-6/6 Üçlük
-11/11 Serbest Atış
-1 Ribaund
-5 Asist
-3 Top Çalma
-44 Verimlilik Puanı
İyi oynadıklarını kaydeden Micic, "Bugün şanslı günümdü. Bunu söylemem lazım. Çok fazla zor şut soktum. Bence maça iyi başladım bireysel olarak. İlk çeyrekte takım halinde harikaydık. Fenerbahçe bizimle beraber en iyi ve en formda takımlardan bir tanesi. Her oyuncudan çok büyük çaba gördük." dedi.
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman: "Bence maça mükemmel başladık. Maçı ilk çeyrekte kazandık. Mükemmel bir savunma yaptık. İlk 5 dakikada sayı atamadılar. Bu sayede güven kazandık. İlk çeyrekte topu iyi paylaştık. Özgüvenimiz arttı. 14 üçlük içinde 2-3 üçlük şanstı ama maç boyunca mükemmeldik.Bu galibiyetten dolayı harika hissediyorum. Fenerbahçe harika bir takım, üst üste 10 maç kazandılar. Burada onları yenmek istedik. Birbirimize yardımcı olduk. Maç boyunca da savunmada agresiftik. Bu şekilde kazandığımızı düşünüyorum."
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşmasını tribünden takip etti.
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