Anadolu Efes Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano karşısında!

Anadolu Efes ile Olimpia Milano bu akşam karşı karşıya gelecekler. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçtan 14 kez üstünlükle ayrılırken, 16'sında mağlubiyet yaşadı. Temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde 10. sırada yer alıyor. Rakibi ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Anadolu Efes Olimpia Milano basketbol maçı için heyecan dorukta. Anadolu Efes Olimpia Milano basketbol maçının yayın saati ve kanalı...
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı bugün (28 Mart 2023 Salı günü) saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Anadolu Efes, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 maçın 14'ünde galibiyet, 16'sındasında galibiyet yaşadı. Anadolu Efes, ligde 10. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes'in yarınki rakibi Olimpia Milano ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer bulunuyor.