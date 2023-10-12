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Anadolu Efes-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı şifresiz mi?

12.10.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Euroleague'in ilk haftasında Barcelona'ya 91-74 kaybeden Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i yenerek galibiyet almak istiyor. Heyecan dolu maça dair yayın bilgileri de merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan 2 maçı ev sahibi takımlar kazanmıştı. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyenler Anadolu Efes-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı şifresiz mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konuya dair tüm bilgiler...

ANADOLU EFES-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

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İLK MAÇTA KAZANAN BARCELONA OLDU

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.

Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

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GEÇEN SEZON EV SAHİBİ TAKIMLAR KAZANDI

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.

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