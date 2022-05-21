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Anadolu Efes-Real Madrid maçında gerginlik! ''Yapma ya! Bu işleri bırak...''

21.05.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Olympiacos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile deviren ve üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasında finale yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, finalde Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Maçın 3. periyodunda yaşanan olay karşılaşmanın önüne geçti. James Anderson ile Rudy Fernandez arasında gerginlik yaşadı. Maçın spikeri o anlarda karşılaşmanın hakemine isyan etti. İşte detaylar...

Anadolu Efes-Real Madrid maçında gerginlik! ''Yapma ya! Bu işleri bırak...''

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği maçta skandal bir olay yaşandı.

HAKEMİN KARARI SPİKERİ ÇILDIRTTI

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James Anderson ile Rudy Fernandez arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Real Madrid'den Vincent Poirier'in, Anadolu Efes'li James Anderson'a yaptığı hareket sonrasında hakem iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi. Maçın spikeriyle birlikte karşılaşmayı yorumlayan İhsan Bayülken maçın hakemine, "Yapma ya! Bu işleri bırak Lamonika" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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