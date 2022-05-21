Anadolu Efes-Real Madrid maçında gerginlik! ''Yapma ya! Bu işleri bırak...''

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği maçta skandal bir olay yaşandı.

HAKEMİN KARARI SPİKERİ ÇILDIRTTI

James Anderson ile Rudy Fernandez arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Real Madrid'den Vincent Poirier'in, Anadolu Efes'li James Anderson'a yaptığı hareket sonrasında hakem iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi. Maçın spikeriyle birlikte karşılaşmayı yorumlayan İhsan Bayülken maçın hakemine, "Yapma ya! Bu işleri bırak Lamonika" diyerek isyan etti.

