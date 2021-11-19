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Anadolu Efes, seri yakalamak istiyor

19.11.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de Monaco'yu ağırlayacak Anadolu Efes, Fransız temsilcisini mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Anadolu Efes, seri yakalamak istiyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 11. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den şifresiz canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY EuroLeague'de ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında 738. randevu

Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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