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Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 22.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'i mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes'ten üst üste 10'uncu galibiyet

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.

(AA)


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anadolu efes bayern münih Basketbol THY Avrupa Ligi

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