YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

SAKARYA HABERLERİ  | 18.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri Sakarya'da yatsı namazı sonrası Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazının ardından Azerbaycan şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, 1991'den beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycan vatandaşını katlettiğini, binlerce kişiyi de evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır."

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azerbaycan vatandaşlarını çoluk çocuk demeden şehit ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ, Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi bütün insanları ve ülkemizdeki herkesi işgal ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Zalim ve işgalci Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan grup daha sonra olaysız dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:48
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Fakülte Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Yücel Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.