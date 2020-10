Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azerbaycan vatandaşlarını çoluk çocuk demeden şehit ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ, Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi bütün insanları ve ülkemizdeki herkesi işgal ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Zalim ve işgalci Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan grup daha sonra olaysız dağıldı.