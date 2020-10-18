Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri Sakarya'da yatsı namazı sonrası Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazının ardından Azerbaycan şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, 1991'den beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycan vatandaşını katlettiğini, binlerce kişiyi de evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır."