Anadolu'nun unutulmaz lezzetleri sofralara geri dönüyor!

Antalya’da, köy domates çeşitleri ‘kuzey’ ve ‘pembe’ köy domatesi ıslah edilerek piyasaya sunuldu. Yakında Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı da sofralardaki yerlerini alacak.

Gen bankalarından domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, kısa dönemde tüketiciyi Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı ile tanıştırmayı hedefliyor.

Firmanın Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Nadide Tohum’un 2005 yılında kurulan ve araştırmacı kuruluş belgesine sahip olduğunu belirtti. Birçok ülkenin gen bankasından daha fazla genetik materyale sahip bir gen bankasına sahip olduklarını kaydeden Ekiz, "Tayvan’daki Dünya Sebzecilik Merkezi’nin gen bankasındakinden daha fazla genetik materyal var. Özellikle domateste 3 kat, biberde ise 5 katı daha fazla genetik materyale sahibiz" dedi.

Türkiye’de son 30 yıldır üretilen toplam domatesin yüzde 5’ini ihraç etmek uğruna tüketicinin lezzetsiz domates yemek zorunda kaldığını vurgulayan Ekiz, "Oysa ki Anadolu’nun yerli çeşitleri, mesela basık dilimli Anadolu tipi dediğimiz domates mükemmel lezzete sahip. Ama bu domates kasaba dışına çıkamıyordu. Türkiye’de ilk defa yerel domates çeşitlerini ıslah edip Tarım Bakanlığı’ndan 2012 yılında tescillerini aldık. ‘Kuzey’ ve ‘pembe’ köy domates çeşitlerini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Sadece Türkiye değil özellikle Avrupa pazarında da büyük ilgi gördü" diye konuştu.