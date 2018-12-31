YEMEK

Anadolu'nun unutulmaz lezzetleri sofralara geri dönüyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Antalya’da, köy domates çeşitleri ‘kuzey’ ve ‘pembe’ köy domatesi ıslah edilerek piyasaya sunuldu. Yakında Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı da sofralardaki yerlerini alacak.

Anadolu'nun unutulmaz lezzetleri sofralara geri dönüyor!

Antalya’da, köy domates çeşitleri ‘kuzey’ ve ‘pembe’ köy domatesi ıslah edilerek piyasaya sunuldu. Yakında Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı da sofralardaki yerlerini alacak.

1

Gen bankalarından domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, kısa dönemde tüketiciyi Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı ile tanıştırmayı hedefliyor.

2

Firmanın Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Nadide Tohum’un 2005 yılında kurulan ve araştırmacı kuruluş belgesine sahip olduğunu belirtti. Birçok ülkenin gen bankasından daha fazla genetik materyale sahip bir gen bankasına sahip olduklarını kaydeden Ekiz, "Tayvan’daki Dünya Sebzecilik Merkezi’nin gen bankasındakinden daha fazla genetik materyal var. Özellikle domateste 3 kat, biberde ise 5 katı daha fazla genetik materyale sahibiz" dedi.

3

Türkiye’de son 30 yıldır üretilen toplam domatesin yüzde 5’ini ihraç etmek uğruna tüketicinin lezzetsiz domates yemek zorunda kaldığını vurgulayan Ekiz, "Oysa ki Anadolu’nun yerli çeşitleri, mesela basık dilimli Anadolu tipi dediğimiz domates mükemmel lezzete sahip. Ama bu domates kasaba dışına çıkamıyordu. Türkiye’de ilk defa yerel domates çeşitlerini ıslah edip Tarım Bakanlığı’ndan 2012 yılında tescillerini aldık. ‘Kuzey’ ve ‘pembe’ köy domates çeşitlerini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Sadece Türkiye değil özellikle Avrupa pazarında da büyük ilgi gördü" diye konuştu.

4

Hüsnü Ekiz, domates ve biberin yanı sıra ar-ge çalışmalarını yürüttükleri sebzeler arasında hıyar, kavun, kabak, karpuz ve patlıcanın da bulunduğunu belirtti. Anadolu’da yetiştirilen 250 sebze çeşidinin ıslaha muhtaç olduğunu belirten Ekiz, bunlardan 50’ye yakınını firma olarak kendi ıslah programlarına aldıklarını vurguladı.

5

Midyat’ın acuru, Gaziantep’in biberi, Urfa’nın biberi, Karabük’ün hıyarı, Kırıkkale’nin patlıcanı gibi orijinal yerel çeşitleri de ıslah programlarına aldıklarına değinen Ekiz, "Birkaç yıl içerisinde hem Türkiye hem dünya pazarına sunulmak üzere ar-ge faaliyetleri sonuçlanacak" dedi. Anadolu’nun unutulan tatlarının yeniden ortaya konacağını vurgulayan Ekiz, tüketicinin damak tadına uygun leziz aromada ve besin içeriği fazla olan sebze çeşitlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

6

"Son 10 yılda milyarlarca dolarlık ithalat yapıldı. Biraz milliyetçilik yanımızla kendimizi bu işe adadık. Şu anda Türkiye’de köy domatesinde en çok satan firmaların başında yer alıyoruz. Ürdün’e tohum ihraç ediyoruz. İtalya, İsrail, Hollanda ve Almanya’ya deneme tohum verdik. Sonuçlarımız başarılı. 2019’da bu ülkelere de tohum ihracatına başlayacağız."

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
İçlerinde bir Türk restoranı da varİçlerinde bir Türk restoranı da var
Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pembe domates anadolu lezzetleri

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

Aynısı bende de var: Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

2018 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı! İçlerinde bir Türk restoranı da var

İçlerinde bir Türk restoranı da var

Saçı dökülenler bol bol bu yemeği yiyorlar

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

3 yaşındaki oğlunu kelle paça çorbasıyla iyileştirdi!

3 yaşındaki oğlunu o hastalıktan kelle paça ile kurtardı!

İki ay boyunca kullananlar gribe yakalanmıyor: Çörek otu kürü

İki ay boyunca içenler gribe yakalanmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.