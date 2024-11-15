MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Anadolu Opera ve Bale Festivali 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak

Anadolu Opera ve Bale Festivali 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.11.2024 18:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez düzenlenecek Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak. Anadolu Opera ve Bale Festivalinin tanıtımını, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla düzenlenecek festival, Türkiye'nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlayacak.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunacak.

Festival, 2024'te 5 şehirde 14 temsil ve 2025'te 18 şehirde vereceği temsillerle sanatseverlerle bale, opera ve çok sesli müziği buluşturacak.

İLK DURAK ŞIRNAK

İlk olarak 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta perdelerini açacak festival, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ve 15-17 Aralık'ta Hatay'da düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak.

Bu kapsamda bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerin bulunduğu 13 eser, 14 temsille sanatseverlerle buluşacak.

YETENEK TARAMALARI YAPILACAK

Festival kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla her şehirde yetenek taramaları da gerçekleştirilecek.

Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, genç sanatçılara eğitim ve atölye imkanı sunulacak.

Festivale ilişkin detaylar, 18 Kasım Pazartesi günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara Opera Binası Sahnesi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

TANITIMI TAN SAĞTÜRK YAPACAK

Anadolu Opera ve Bale Festivalinin tanıtımını, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yapacak.

thumbs_b_c_09cc219072d40a7853ce264ffe288d30

Kaynak: AA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

Otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Çelik, Erdoğan'ın ABD talimatını açıkladı

Çelik, Erdoğan'ın ABD talimatını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.