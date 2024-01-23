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Anadolu Otoyolu'nda yangın çıkan tırdaki patlamada 1 itfaiye personeli yaralandı

AA AA
23.01.2024 08:06 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yangın çıkan tıra müdahale eden 1 itfaiye personeli, basınçtan kaynaklı meydana gelen küçük çaplı patlamada yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda yangın çıkan tırdaki patlamada 1 itfaiye personeli yaralandı

Otoyolun İzmit kesimi İstanbul istikametinde seyreden M.A. idaresindeki 16 BM 649 plakalı, plastik ham madde yüklü tırın lastiklerinde, Kandıra Gişeler mevkisinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tırın dorsesine sıçradı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekiplerin dorse kısmında soğutma çalışması yaptığı esnada ısıya bağlı oluşan basınçtan kaynaklı küçük çaplı patlama meydana geldi.

İtfaiye personeli N.Ş.A. basıncın şiddetiyle yerdeki müdahale ekipmanlarının üzerine düşerek yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan itfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

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