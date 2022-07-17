Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönmeye başlayanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Bölgede zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da yoğunluğun artmasına neden oluyor. Sapanca gişeleri mevkisindeki kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de zaman zaman araç yoğunluğu gözleniyor.

Dönüş yoğunluğunun yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



