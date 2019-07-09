Anadolu peynirleri Kars'ta tanıtıldı

Susuz ilçesinde düzenlenen ve Boğatepe köyü ve Susuz ilçesinin imece usulü kahvaltısıyla başlayan etkinlikte, "Anadolu Peynirleri Kars Buluşması"nda coğrafi işaretli Kars kaşarı ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden getirilen geleneksel peynirler için tadım atölyeleri oluşturuldu.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, Kars kaşarı ve gravyer peyniri, çamur peynir, Ezine beyaz peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kafkas peyniri, Erzurum civil peyniri, Divle obruk peynir ve çeçil peyniri gibi 47 peynirin tadına bakma fırsatı buldu.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, yaptığı açıklamada, etkinliklerin önceden Boğatepe köyünde yapıldığını ve bu yıl kendilerinin de yer aldıklarını söyledi.

Susuz Belediyesi olarak bu işin paydaşı olduklarını aktaran Yantemur, "Cilavuz Köy Enstitüsünü anmak, yeni kuşaklara tanıtmak, Kars peynirini ve üreticisini tanıtmak için böyle bir çalışma yaptık. İnşallah bundan sonra da bu işin bir paydaşı olarak devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yantemur, etkinliğe çok sayıda ilden katılım olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: