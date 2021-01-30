YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

30.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübe ve eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini bildirdi.

Türk yükseköğretim sisteminin en geniş kapsamlı çevrim içi sınavlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdal, "Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Bibliyofil’de bir başyapıt: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”

Bibliyofil’de bir başyapıt: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”

Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Çocuklar karikatür ile gelişiyor

Çocuklar karikatür ile gelişiyor

Yüzmede başarılı dereceler

Yüzmede başarılı dereceler

Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.