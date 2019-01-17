Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) dikkat çeken Book Shower (kitap duşu) sistemi

Rektörlük onayıyla alınan ve kütüphanede 3 yıldan bu yana öğrencilerin kullanımına sunulan iki makine, ultraviyole ışınlarla bir kitabın 40 saniye içinde kapağının, yapraklarının ve cildinin temizliğini sağlıyor.

Yaklaşık 300 bin kitabın bulunduğu Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi'nde, öğrencilerin ödünç aldıkları kitap, geri verildiğinde raflara konulmadan önce duşa giriyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak yeniliklere açık olduklarını söyledi.

Çomaklı, ‘Kitap Duşu' projesinin insan sağlığı adına önemli olduğunu dile getirerek, "Kitaplarımız geleceğe bırakılırken temiz tutulmalıydı. Gelecekte bu kitapları okuyacak öğrencilerimiz olacak. Amacımız çocuklarımızın sağlığını düşünmekle beraber, bir kitabın da ömrünün uzunluğunu sağlayabilmek" dedi.

‘BENİM SINAVIM DA ÖĞRENCİLERİM'

"Tozlu raflardaki kitaplar" söyleminin kitabın ömrü ile alakalı olduğunun altını çizen Çomaklı, şöyle konuştu:

"Kitabın tozlu raflardan alınması ortamın kirli paslı olduğu anlamında düşünülmemeli. Tozlu raflardan kasıt, kitabın ne kadar eski olduğu. Biz de 300 bine yakın kitabımızı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yüzden de kitaplarımız duşa giriyor, parfümleniyor ve öğrencilerimizle temiz, güzel kokusuyla buluşuyor. Geçenlerde akşam saati kütüphaneye habersiz bir ziyaret yaptım. Öğrencilerimizle sohbet ettim. 'Hocam siz hiç uyumaz mısınız?' dediler. Ben de 'siz neden uyumuyorsunuz?' diye sorunca, 'sınava çalışıyoruz' cevabını verdiler. 'Benim de sınavım öğrencilerim' dedim. Onların sağlığı, geleceği için çalışıyoruz, çalışmak zorundayız."