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Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 23:21 | Son Güncelleme

Üniversitenin açıklamasından: "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğinin duyurulduğu ve bu duyuru sonrasında bazı basın yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberlerin yer aldığı kaydedildi.

Birçok köklü medya kuruluşu tarafından da yayımlanan bu haberlerin eksik ve yanlış bilgilere dayandığı, doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve açıköğretim sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesinin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış, doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Açıköğretim Sınav

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