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Ananas nasıl kesilir? Ananas kesmenin ve dilimlemenin kolay yolu nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 09.11.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Ananas nasıl kesilir? Ananas kesmenin ve dilimlemenin kolay yolu nedir?

Yüksek lif içeriği ile sağlık deposu ananasın faydaları saymakla bitmiyor. Tatlı-ekşi tadı ile damaklarımızı şenlendiren bu tropikal lezzet, adeta bir şifa deposu! Turunçgiller kadar yüksek oranda C vitamini içeren ananas, içerdiği doğal bromelain enzimi ile sindirimi de kolaylaştırıyor. Peki, tok tutma özelliği ile diyetlerin vazgeçilmezi olan ananas nasıl kesilir? İşte cevabı...

Güney Amerika'da yetişen lezzetli ve sağlıklı bir meyve olan ananas, dış görüntüsü ile çam kozalağını andırır. Önemli miktarda C vitamini içeren bu antioksidan deposu meyveye ilgi her geçen gün daha da artıyor. Dondurulmuş ve konserve şeklinde de satışa sunulan ananasın içeriğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için taze tüketilmesi öneriliyor. Daha önce hiç denemediyseniz, dış görünüşünün sizi aldatmasına izin vermeyin. Size özel hazırladığımız ipuçları ile ananası evinizde kolayca kesebilir, severek tüketebilirsiniz! Hazırsanız "Ananas nasıl kesilir?" konusunu detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

Ananas Nasıl Kesilir ve Yenir?

Ananas, tadı olgunlaştıkça artan meyvelerden biri. Doğru ananası seçtikten sona nasıl yiyeceğiniz tamamen beslenme alışkanlıklarınıza bağlı. Üzerine herhangi bir tatlandırıcı eklemeden çiğ yiyebileceğiniz kadar lezzetli ananası, dilerseniz meyve salatalarında kullanabilirsiniz. Lezzetli suyundan faydalanmak için smoothie hazırlayabilir, tatlılarda kullanabilirsiniz. Yuvarlak kesilmiş ananas dilimlerini ızgara yaparak et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz.

Ananası kesip dilimlemeden önce sert kabuklarından kurtulmanız gerekli. Kabukları soymak için;

l Ananası kesmeden önce kesme tahtanızı ve şef bıçağınızı hazırlayın.
l Ananası kesme tahtasına yatay olarak yerleştirin.
l Ananasın taç yapraklı üst kısmını ve alt kısmında kökünü 1 cm kalınlığında kesin.
l Etrafında kalan sert kabuğu kesebilmek için ananası kesme tahtası üzerine dik bir şekilde yerleştirin.
l Yan kabukları şef bıçağı ile yukarıdan aşağıya doğru kesin. Bu aşamada ananasın etli kısmına değmeden, mümkün olduğunca ince kesmeye çalışın.
l Kabukları soyduktan sonra meyvenin üzerinde hala kahverengi gözenekler kalmış olabilir. Kalan gözenekleri çokluğuna göre tek tek ya da verev şeritler halinde keserek temizleyebilirsiniz.
l Artık ananası kesip dilimleyebilirsiniz!

Ananas Kesmenin Kolay Yolu

l Kabukları soyulmuş bütün ananası dik tutarak, ortasındaki odunsu dokuya ulaşıncaya kadar eşit kalınlıkta dikdörtgenler halinde kesin.
l Orta kısımdaki sert göbeği ayırın.
l Oluşturduğunuz ananas dörtgenlerini ince uzun şeritler halinde kesin.
l Kestiğiniz ince uzun ananas şeritlerini küp küp doğrayın.
l Küçük ananas küplerinizi bir saklama kabı yardımıyla buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
l Ananasın ortasında bulunan sert, lifli göbek kısmı acı olduğu için genellikle tercih edilmez. Ancak damak zevkinize uygunsa, antioksidan bakımından zengin bu kısmı da tüketebilirsiniz.

Ananas Nasıl Yuvarlak Kesilir?

l Kabukları soyulmuş bütün ananası kesme tahtası üzerine yatay olarak yerleştirin.
l Şef bıçağı yardımı ile 2 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.
l Küçük, yuvarlak bir kurabiye ya da hamur kalıbı ile ananas halkalarının ortasını delerek odunsu parçayı çıkarın.

Ananas En Kolay Nasıl Kesilir?

Görsel 2

Ananas nasıl dilimlenir, diye düşünürken "Kabuğunu ayrı, yapraklarını ayrı kesmekle uğraşamam." diyorsanız işte kolayı:

l Bütün halindeki ananası kesme tahtası üzerine yatay olarak yerleştirin.
l Keskin bir şef bıçağı yardımıyla boylamasına ortadan ikiye bölün.
l İkiye ayrılan ananasın her bir parçasını tekrar ortadan ikiye bölün. Toplamda dört parça ananasınız olacak.
l Bu aşamadan sonra, şef bıçağı yerine fileto bıçağı gibi küçük bir bıçağa ihtiyacınız olacak.
l Her bir dilimi taç yapraklarından kök kısmında doğru yarım ay şeklinde keserek, kabuğundan ayırın. Tıpkı karpuz, kavun dilimler gibi meyvenin sulu, etli kısmını kabuktan ayırın.
l Meyve diliminin üstünde kalan odunsu kısmı da ince bir şerit halinde çıkardıktan sonra, arzu ettiğiniz biçimde doğrayabilirsiniz.

Doğru Ananas Nasıl Seçilir?

l Tatlı ve taze kokulu bir ananas seçmek istiyorsanız öncelikle alt kısmını koklayın. Tıpkı kavun gibi!
l Unutmayın, taze ananas sert olur.
l Elinizle bastırdığınızda yumuşak geliyorsa aşırı olgunlaşmış olabilir.
l Olgun bir ananasın alt kısmı genellikle altın sarısı bir renk alır. Tamamen yeşil olan ve üzerinde belirgin ezikleri bulunan ananasları tercih etmeyin.

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