Anaokulu çocuğu kum havuzunu kazarken servet buldu

Olay, Berlin’in Wilmersdorf semtindeki bir çocuk parkında yaşandı. Oyun oynayan çocuklardan biri, parkta kazı yaptığı sırada toprağa gömülü değerli eşyaları fark etti. Durumun anlaşılmasıyla birlikte bölgedeki eğitmenler ve veliler hemen harekete geçti.
Bulunan eşyalar arasında gümüş paralar, altın takılar, lüks kol saatleri, yaklaşık 6 bin Euro nakit para ve küçük bir külçe altın olduğu öğrenildi. Bazı eşyaların çalıların altına gizlendiği belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Alman polisi, bulunan tüm eşyalara inceleme için el koydu. Yetkililer, ilk etapta eşyaların çalıntı olup olmadığını araştırdı ancak yapılan kontrollerde herhangi bir hırsızlık kaydına rastlanmadığı açıklandı.
Polis sözcüsü, olayın gizemini koruduğunu belirtirken, değerli eşyaların kim tarafından ve neden oyun parkına gömüldüğünün araştırıldığını söyledi.
*Tam 6.000 Euro nakit para
*Çok sayıda altın mücevher
*Antika gümüş madeni paralar
*Lüks markalara ait kol saatleri
*Külçe altın
