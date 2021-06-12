MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ancak bu kadar uzaklaşabildiler! Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin şaşırtan hafta sonu kaçamağı

Ancak bu kadar uzaklaşabildiler! Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin şaşırtan hafta sonu kaçamağı

12.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en gözde çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay, yoğun set takvimlerine ara verdi. Her şeyden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyen ikili, bir otele gitti.

Ancak bu kadar uzaklaşabildiler! Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin şaşırtan hafta sonu kaçamağı

Bir yanda 18 yaşından beri bir yıldız olan Hazal Kaya, diğer yanda yılların oyuncusu ve "Leyla ile Mecnun"la gönüllere yerleşen Ali Atay. Bu ikili, umulmadık bir şekilde bir araya geldi ve son dönemin en popüler çiftini oluşturdu. Altı yıllık bir beraberliğin ardından evlenmeye karar veren ikili, 2019'da dünyaevine girdi. Aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşan çift, o dönemden beri çok daha göz önünde bir hayat sürüyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde çok sevilen bir bebek olan Fikret Ali ise annesi ve babası çalışırken onlara eşlik ediyor. Çünkü Fikret Ali doğduktan birkaç ay sonra annesi de babası da çok güzel projelerle karşılaştı ve setlere döndü. Şimdi de, Hazal Kaya yeni Netflix dizisi "Pera Palas", Ali Atay da Exxen'le geri dönen "Leyla ile Mecnun" için çalışıyor. Ama setten sete koşturan ve çok yorulan çift, hem Fikret Ali'ye bakmaya hem de iş yoğunluğuna küçük bir kaçamakla ara verdi.

"Aşkımla buluşma"

Hazal Kaya Ali Atay

Hazal Kaya ve Ali Atay, boğaz manzaralı bir otelin en güzel odasına konuk oldu. Hazal Kaya, bu anları "Date with my love" (Aşkımla buluşma) diyerek paylaştı. Hala İstanbul'da olsalar da güzel bir kaçamak fırsatı bulmaları ise hayranlarını sevindirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Okan Bayülgen hangi kanalla anlaştı?Okan Bayülgen hangi kanalla anlaştı?
Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.