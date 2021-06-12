Ancak bu kadar uzaklaşabildiler! Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin şaşırtan hafta sonu kaçamağı

Bir yanda 18 yaşından beri bir yıldız olan Hazal Kaya, diğer yanda yılların oyuncusu ve "Leyla ile Mecnun"la gönüllere yerleşen Ali Atay. Bu ikili, umulmadık bir şekilde bir araya geldi ve son dönemin en popüler çiftini oluşturdu. Altı yıllık bir beraberliğin ardından evlenmeye karar veren ikili, 2019'da dünyaevine girdi. Aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşan çift, o dönemden beri çok daha göz önünde bir hayat sürüyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde çok sevilen bir bebek olan Fikret Ali ise annesi ve babası çalışırken onlara eşlik ediyor. Çünkü Fikret Ali doğduktan birkaç ay sonra annesi de babası da çok güzel projelerle karşılaştı ve setlere döndü. Şimdi de, Hazal Kaya yeni Netflix dizisi "Pera Palas", Ali Atay da Exxen'le geri dönen "Leyla ile Mecnun" için çalışıyor. Ama setten sete koşturan ve çok yorulan çift, hem Fikret Ali'ye bakmaya hem de iş yoğunluğuna küçük bir kaçamakla ara verdi.

"Aşkımla buluşma"

Hazal Kaya ve Ali Atay, boğaz manzaralı bir otelin en güzel odasına konuk oldu. Hazal Kaya, bu anları "Date with my love" (Aşkımla buluşma) diyerek paylaştı. Hala İstanbul'da olsalar da güzel bir kaçamak fırsatı bulmaları ise hayranlarını sevindirdi.

