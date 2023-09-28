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  4. Ancelotti'den Arda Güler açıklaması geldi! Sakatlandığı o anları anbean anlattı...

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması geldi! Sakatlandığı o anları anbean anlattı...

28.09.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiğini duyurmuştu. Carlo Ancelotti'nin bugün oynanacak maçta Arda'yı kadroya almayı düşündüğünü söylemesinden dakikalar sonra yaşanan bu gelişme herkesi şoke etmişti. Arda'nın sakatlığıyla ilgili tecrübeli teknik adamdan yeni bir açıklama geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Ancelotti'den Arda Güler ile ilgili açıklama geldi...

ANTRENMANDA SAKATLANDI

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Arda Güler'in antrenmanda sakatlandığını anlatan Ancelotti, "O anları gördüm. Çok kötü bir şanssızlık yaşadı ve daha sonra zaten ağrı hissetti. Kendisi şu an çok üzgün ama gidip onunla konuştum. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arda Güler, Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşamıştı. Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyurulmuştu.

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