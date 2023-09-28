Ancelotti'den Arda Güler açıklaması geldi! Sakatlandığı o anları anbean anlattı...

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Ancelotti'den Arda Güler ile ilgili açıklama geldi...

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Arda Güler'in antrenmanda sakatlandığını anlatan Ancelotti, "O anları gördüm. Çok kötü bir şanssızlık yaşadı ve daha sonra zaten ağrı hissetti. Kendisi şu an çok üzgün ama gidip onunla konuştum. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arda Güler, Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşamıştı. Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyurulmuştu.

