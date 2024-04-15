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Ancelotti'nin Arda Güler'e nefreti ortaya çıktı! İspanyollar yazdı: "Geleceğin için bavulunu topla git Arda''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 11:09
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Real Madrid'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in son oynanan Mallorca maçında da süre bulamaması sabırları taşırdı. Mallorca maçına yedek ağırlıklı kadroyla çıkmasına rağmen yine de Arda'ya süre vermeyen Ancelotti için İspanyol basınında flaş ifadeler kullanıldı.

Ancelotti'nin Arda Güler'e nefreti ortaya çıktı! İspanyollar yazdı: "Geleceğin için bavulunu topla git Arda''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler ile Ancelotti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler ile tecrübeli çalıştırıcının arasının iyi olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay bir maçta oynayamadığı için ısınma yeleğini yere fırlatan Arda Güler'in o günden sonra Ancelotti ile bozuştuğu ortaya çıktı.

MADRID TARAFTARI TEPKİ GÖSTERİYOR

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Arda Güler'in Mallorca karşısına forma şansı bulamaması, eflatun-beyazlı ekibin taraftarlarını da kızdırmış durumda. Birçok Real Madrid taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Güler'in artık forma giymesi gerektiğini ifade etti. Bazı Real Madrid taraftarları da Arda Güler'in oynayabilmesi için Real Madrid'den ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti. Öte yandan İspanyol ekibini tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'e forma şansı vermediği için Real Madrid taraftarlarınca eleştirilere maruz kalıyor. Taraftarlar, Arda Güler'in en azından Mallorca maçında oynaması gerektiğini şeklinde görüş belirtti. Öte yandan bazı taraftarlar da yaz transfer döneminde ismi Barcelona ile de anılan ancak tercihini Real Madrid'den yana kullanan milli futbolcunun bordo-mavili ekibi tercih etmesi halinde daha çok forma giyebileceğini savundu.

"BAVULUNU TOPLA GİT ARDA"

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İspanyol taraftarlar, Arda Güler'e olan sevgilerinden dolayı ''Bavulunu topla git" yorumunda bulundu. Arda Güler'in yaşanan bu gelişmelerin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

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