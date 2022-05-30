Ancelotti'nin görüntüleri gündeme damga vurdu! Maç sonunda...

Real Madri ile Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden teknik direktör Carlo Ancelotti Devler Ligi'nde tarihe geçti.

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.

Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Ancelotti'nin maç sonunda oyuncularıyla birlikte dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Oyuncularıyla birlikte dans eden tecrübeli çalıştırıcının o halleri paylaşım rekorları kırdı.

