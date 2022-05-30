SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Ancelotti'nin görüntüleri gündeme damga vurdu! Maç sonunda...

Ancelotti'nin görüntüleri gündeme damga vurdu! Maç sonunda...

30.05.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Liverpool'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Carlo Ancelotti, turnuva tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan antrenörü oldu. Ancelotti'nin maç sonunda oyuncularıyla birlikte dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ancelotti'nin görüntüleri gündeme damga vurdu! Maç sonunda...

Real Madri ile Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden teknik direktör Carlo Ancelotti Devler Ligi'nde tarihe geçti.

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.

Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

YR73OBIPTFB2JPSVD7KIQ4RJBY

Ancelotti'nin maç sonunda oyuncularıyla birlikte dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Oyuncularıyla birlikte dans eden tecrübeli çalıştırıcının o halleri paylaşım rekorları kırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!
UEFA'dan Ukrayna ve Belarus kararı!UEFA'dan Ukrayna ve Belarus kararı!
Volkan Demirel'den gelen haberle taraftarlar şoka uğradı! ''Şaka mı bu?''Volkan Demirel'den gelen haberle taraftarlar şoka uğradı! ''Şaka mı bu?''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'ye imza atıyor!

Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'ye imza atıyor!

Bu transfer ligi sallar! İmzayı atıyor...

Bu transfer ligi sallar! İmzayı atıyor...

''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!

Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.