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  4. Ancelotti, Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler ile maçın ardından özel olarak görüştü, tavsiye verdi!

Ancelotti, Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler ile maçın ardından özel olarak görüştü, tavsiye verdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler tepkilerini hareketleriyle de olsa belli ederken, son oynanan Atletico Madrid maçının ardından Ancelotti'nin kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olurken genç yıldız burada istediği süreyi alamadı. Yıldız futbolcu, Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabildi.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son oynanan Atletico Madrid mücadelesinde de süre vermediği Arda Güler ile özel olarak görüştü.

"DIAZ GİBİ OL"

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Ancelotti, Arda Güler'den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi. Don Diario'da yer alan habere göre, Arda Güler ile özel görüşen İtalyan hoca, Brahim Diaz'ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirtti ve savunmasını geliştirmesi sonrası Diaz'ın formayı almaya başladığını vurguladı

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