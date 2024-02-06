Ancelotti, Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler ile maçın ardından özel olarak görüştü, tavsiye verdi!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olurken genç yıldız burada istediği süreyi alamadı. Yıldız futbolcu, Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabildi.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son oynanan Atletico Madrid mücadelesinde de süre vermediği Arda Güler ile özel olarak görüştü.

"DIAZ GİBİ OL"

Ancelotti, Arda Güler'den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi. Don Diario'da yer alan habere göre, Arda Güler ile özel görüşen İtalyan hoca, Brahim Diaz'ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirtti ve savunmasını geliştirmesi sonrası Diaz'ın formayı almaya başladığını vurguladı





