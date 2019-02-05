SPOR

Anderlecht'e küfür eden Luyindama'ya Belçika'da ceza verilecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Christian Luyindama, Belçika'da gündemden düşmüyor. Standard Liege'in Anderlecht'i mağlup ettiği maçın sonrasında rakip takıma ve taraftarlarına küfür eden Luyindama'ya ceza kapıda...

Anderlecht'e küfür eden Luyindama'ya Belçika'da ceza verilecek

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, ceza ile karşı karşıya...

Sarı-kırmızılılara transfer olduktan 2 gün sonra Aytemiz Alanyaspor maçına çıkan Luyindama, maçın ardından Belçika'ya gitti ve eski takımı Standard Liege'e veda etti. Ancak Luyindama'nın vedası, başına iş açtı.

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Standard Liege'in ezeli rakibi Anderlecht ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçı tribünde takip eden Luyindama, maçın ardından sahaya inerek hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara veda etti. Veda esnasında taraftarları selamlayan Luyindama, mikrofonu eline alarak Anderlecht'e yapılan küfürlü tezahüratlara eşlik etmiş ve konuk takım taraftarlarının olduğu tribüne dönerek el hareketi yapmıştı.

Luyindama'nın davranışları üzerine harekete geçen Belçika polisi, yıldız savunmacı hakkında soruşturma başlattı. Luyindama'nın 250 ila 5 bin euro arası para cezası, ve 3 aydan 5 yıla kadar Belçika'da stadyumlara giriş yasağı alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Christian Luyindama

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Zeki,çevik ve Ahlaklı.... Biri eksik galiba!!!!
futboldan men edin bu pisligi geldigi yere yollayin. sporun anlamini ogrensin once holigan
Galatasarayin da ceza vermesi gerek
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