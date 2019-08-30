Anderlecht'ten, Mbaye Diagne için sürpriz teklif

Galatasaray, Falcao transferi öncesinde Mbaye Diagne'yi iyi bir fiyata satmak için çalışmalarını sürdürürken, Senagalli forvet için beklenmedik bir teklif geldi.

Belçika'dan SudInfo'nun haberine göre; Anderlecht yöneticileri, Mbaye Diagne için Galatasaray'a kiralama tekliflerini pazartesi günü iletti. Kadrolarında bulunan Kemar Roofe ve Landry Dimata'nın sakatlanması sonrası Samir Nasri'yi forvet olarak oynatan Anderlecht, ilk olarak Mbaye Diagne'nin maaşının 2 milyon Euro'sunu ödemeyi teklif etti.

27 yaşındaki Mbaye Diagne'nin Westerlo ile 6 aylık Belçika tecrübesnin bulunması da Anderlecht'in teklifinde etkili oldu. Galatasaray, Mbaye Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etmişti. Sarı kırmızılı takımın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

2018/19 SÜPER LİG GOL KRALI

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 13 milyon euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu sezon oynadığı 2 maçta gol atamayan Senegalli, geçen sezonu 29 lig maçında 30 gol ve 3 asistle kapatıp gol kralı oldu.



