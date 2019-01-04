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Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen, takımın başına geçeceği iddia edilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu hakkında konuştu.

Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması

Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'te teknik direktör krizi sürüyor. Hein Vanhaezebrouck'un ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Karim Belhocine'ye emanet eden Anderlecht'te Phillip Cocu ismi uzun süre gündemde kalmıştı. Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.

''PİLİNİ DOLDURMASI GEREKİYOR''

Hollandalı teknik adam hakkında konuşan Arnesen, ''Cocu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendine gelene kadar uzun bir süre takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Pilini doldurması gerekiyor. Cocu ile anlaşmadık. Önümüzdeki yaza kadar da Anderlecht'in teknik direktörü olmayacağını söyleyebilirim'' dedi. Frank Arnesen ile Phillip Cocu, Hollanda'da PSV takımında birlikte çalışmışlardı. Arnesen'in göreve gelir gelmez Cocu'yu takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Frank Arnesen anderlecht Belçika Spor Toto Süper Lig

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