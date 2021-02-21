SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Anders Trondsen sahalara dönüyor

Anders Trondsen sahalara dönüyor

21.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anders Trondsen sahalara dönüyor

Sezon başı hazırlık kampında sağ diz ön çapraz bağları kopan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen sahalara dönüyor.

Trabzonspor'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, 9 Eylül 2020'de gerçekleştirdiği antrenmanda sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Trondsen, ülkesi Norveç'te ameliyat olmuştu. Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilen oyuncu, 6 aylık rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye döndü ve tedavisinin geri kalan kısmını Trabzon'da sürdürecek.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı takımına iki gün izin vermişti. İlk olarak İstanbul'a gelen Trondsen, Başakşehir maçı sonrası takımla birlikte Trabzon'a döndü. 22 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Norveçli futbolcunun durumuna ise yakından bakılacak. Sağlık ekibi tarafından detaylı bir taramadan geçirilecek olan Trondsen'e uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon süreci belirlenecek. Başarılı futbolcunun tedaviye vereceği cevap sonrası takımla birlikte saha çalışmalarına ne zaman başlayacağına karar verilecek.

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takım ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacak. Yaşanan süreçte futbolcunun durumunu yakından takip eden ve geniş bilgilere sahip olan deneyimli teknik adam, Trondsen'in sahalara kısa zamanda dönebilmesi için moral ve motivasyonunu ön planda tutacak bir konuşma yapmayı planlıyor.

Yetenekli oyuncu, sezon başında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ve Samsunspor ile oynadığı hazırlık müsabakalarında forma giyebilmişti. Şimdiye kadar Süper Lig ve kupa maçları olmak üzere 27 maç kaçıran Norveçli, 166 gündür takımdan uzak. Trondsen'in mart ayı içerisinde sahalara dönmesi planlanıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Trabzonspor Avcı ile ilklere imza atıyorTrabzonspor Avcı ile ilklere imza atıyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

İşte Taylan Antalyalı'yı isteyen takımlar

İşte Taylan Antalyalı'yı isteyen takımlar

Giovanni Sio'nun futbol hayatı bitebilir

Giovanni Sio'nun futbol hayatı bitebilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Anders Trondsen sahalara dönüyor

Anders Trondsen sahalara dönüyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına konsantre olacağız

'Fenerbahçe maçına konsantre olacağız'

Abdullah Avcı: Denizde durum coşkulu

Abdullah Avcı: Denizde durum coşkulu

Kağan Moradaoğlu: "Hep hayal ettiğim bir şeydi bu"

Tarihe geçen genç kaleci konuştu! "Hayalim..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.