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Anderson, Adana Demirspor'da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson'u kadrosuna kattı.

Anderson, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Manchester United’da 8 sezon forma giyen Anderson’u renklerine bağladığını açıkladı. 1988 doğumlu Brezilyalı oyuncu 2008 yılında Manchester United ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, ülkesinin milli takım formasını ise 8 kez giydi.

AYRINTILAR BİRAZDAN


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Anderson adana demirspor

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