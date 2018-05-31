Anderson Talisca Benfica'ya geri döndü!

Anderson Talisca, Beşiktaş'tan resmen ayrılıyor. NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, iki sezon önce satın alma opsiyonuyla beraber iki sezonluğuna kiralamıştı. Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Haberde, yapılan anlaşma göre siyah-beyazlıların 31 Mayıs'a kadar opsiyonu kullanma hakkına sahip olduğu kaydedildi. 21 milyon Euro karşılığında Talisca'nın bonservisini almak için temaslarda bulunan Beşiktaş yönetimi istediği sonuca ulaşmadı. Bu durum sonrası yeniden Benfica'ya dönen olan 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere veya İtalya'da devam etmesi bekleniyor.

Talisca'yı istediği iddia edilen Liverpool, Manchester United, Roma ve Juventus, Benfica ile anlaşması halinde Brezilyalı oyuncu kadrosuna katabilir.

YENİ DURAĞI İNGİLTERE OLABİLİR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Lig'de geride kalan sezonun son maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonunda yaptığı açıklamada Talisca'nın ayrılığını duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca'yı uğurladık, gitmesine üzüldüm. Devre arasında zaten gitmişti. Premier Lig'de Cenk Tosun'a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum." ifadelerini kullanmış ve Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'e gideceğini açıklamıştı.