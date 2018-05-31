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Anderson Talisca Benfica'ya geri döndü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2018 22:49 | Son Güncelleme

İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, bonservisinin elinde bulunduğu kulüp olan Benfica'ya döndü. Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Talisca, Benfica'ya döndü.

Anderson Talisca Benfica'ya geri döndü!

Anderson Talisca, Beşiktaş'tan resmen ayrılıyor. NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, iki sezon önce satın alma opsiyonuyla beraber iki sezonluğuna kiralamıştı. Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Haberde, yapılan anlaşma göre siyah-beyazlıların 31 Mayıs'a kadar opsiyonu kullanma hakkına sahip olduğu kaydedildi. 21 milyon Euro karşılığında Talisca'nın bonservisini almak için temaslarda bulunan Beşiktaş yönetimi istediği sonuca ulaşmadı. Bu durum sonrası yeniden Benfica'ya dönen olan 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere veya İtalya'da devam etmesi bekleniyor.

Talisca'yı istediği iddia edilen Liverpool, Manchester United, Roma ve Juventus, Benfica ile anlaşması halinde Brezilyalı oyuncu kadrosuna katabilir.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Lig'de geride kalan sezonun son maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonunda yaptığı açıklamada Talisca'nın ayrılığını duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca'yı uğurladık, gitmesine üzüldüm. Devre arasında zaten gitmişti. Premier Lig'de Cenk Tosun'a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum." ifadelerini kullanmış ve Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'e gideceğini açıklamıştı.

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği belli bir tarihe kadar Kara Kartal'ın, Talisca'nın bonservisini almak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Brezilyalı oyuncu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrasında Beşiktaş'a veda etmişti. Talisca, "Beşiktaş'ta çok güzel 2 sezon geçirdim. Menajerimle görüştüm. Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ta son 2 sezonda kiralık olarak oynayan Talisca, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirmişti. Siyah-beyazlı oyuncular, Talisca'yı omuzlara almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş Benfica

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