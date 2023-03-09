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Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

09.03.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edilmişti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Brezilya oyuncunun Avrupa'da bir takımda oynama isteği nedeniyle Al Nassr'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Talisca için yeni bir gelişme yaşandı...

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu. Talisca için taraftarları heyecanlandıracak bir ilerleme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

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Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

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Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Yapılan görüşmede Galatasaray, Anderson Talisca'nın temsilcisinden olumlu geri dönüş aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.


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