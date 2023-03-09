Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu. Talisca için taraftarları heyecanlandıracak bir ilerleme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Yapılan görüşmede Galatasaray, Anderson Talisca'nın temsilcisinden olumlu geri dönüş aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.