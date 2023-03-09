Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu. Talisca için taraftarları heyecanlandıracak bir ilerleme yaşandı.
Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.
Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Yapılan görüşmede Galatasaray, Anderson Talisca'nın temsilcisinden olumlu geri dönüş aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.