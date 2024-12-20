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Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 08:08
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Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklama geldi. Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah'ın dün gece yaptığı son dakika haberinde, Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştığı yazıldı. Brezilyalı oyuncu bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama paylaştı.

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından Brezilyalı oyuncudan ışık hızında bir açıklama geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

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Talisca sosyal medya paylaşımında; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI"

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Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah, dün gece Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını yazdı. Al Nassr'ın bu transfer onay verdiği belirtilirken, resmi imzaların devre arasında atılacağı da haberin detaylarında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
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