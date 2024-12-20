Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından Brezilyalı oyuncudan ışık hızında bir açıklama geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Talisca sosyal medya paylaşımında; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI"

Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah, dün gece Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını yazdı. Al Nassr'ın bu transfer onay verdiği belirtilirken, resmi imzaların devre arasında atılacağı da haberin detaylarında yer aldı.