Anderson Talisca gelecek sezon Manchester United forması terletecek

Süper Lig'de Beşiktaş son hafta Sivasspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek taraftarına glibiyetle veda ederken, takımın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın da ayrılığı kesinleşti.

İki sezondur Siyah Beyazlılar'da harika bir performans gösteren Talisca için Sivasspor maçının ardından Şenol Güneş, "Talisca gelecek sezon Cenk Tosun'a rakip olacak. Gitme kararını da devre arasında almıştı" demişti.

Fanatik'in edindiği bilgiye göre ise Talisca'nın gelecek sezonki takımı İngiliz devi Manchester United... Kırmızı Şeytanlar'ın Benfica'ya ne kadar bonservis vereceği ise merak konusu. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın 21 milyon euroluk bir ön opsiyonu bulunuyordu. İtalyan devi Roma2nın da Talisca için 30 milyon euroyu gözden çıakrdığı belirtiliyordu.

