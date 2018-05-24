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Anderson Talisca İngiltere'ye gitmek istediğini söyledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile yollarını ayıran Anderson Talisca, transferdeki yeni hedefini açıkladı. Anderson Talisca, transferle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve kendisinin İngiltere'ye gitmek istediğini söyledi.

Anderson Talisca İngiltere'ye gitmek istediğini söyledi

Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın yeni takımı neresi olacak? Benfica'dan kiralık olarak 2 yıl Beşiktaş'ta oynayan ve ayrılık kararı alan Anderson Talisca, transferde tercihinin İngiltere olduğunu ancak henüz netleşen bir gelişme olmadığını söyledi.

Liverpool ve Manchester United'ın sorulmasının üzerine İngiltere'den teklifler olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Transfer için İngiltere'yi seçerim. Bir taraftar olarak gördüğüm kadarıyla her maç bir şov ve göze hoş gelen bir oyun var. Bunu beğeniyorum. İngiltere'den bir ilgi var ancak hiçbir şey kesin değil. Henüz bir karar vermedim, her şey spekülasyon. Bu görüşmelerle ilgili şu anda konuşamam" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK ÖZELDİ"

Beşiktaş'ta taraftarların kendisine olan ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyen Sambacı, "Beşiktaş taraftarının bana yaklaşımı çok güzeldi ve bu performansımı da etkiledi. Ailem de burada çok mutluydu ve memnun kaldı. Yemekleri de beğendik. İsimlerini bilmiyorum ama güzeldi" diye konuştu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş

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