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Anderson Talisca transferini o gazeteci açıkladı! Galatasaray derken...

15.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar rotasını transfere çevirdi. Her transfer döneminde olduğu gibi Anderson Talisca'nın adı, birçok takımla anılmaya başlandı. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın listesinde yer aldığı öne sürülen Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia daha gündeme geldi. Suudi gazeteci Hassan Al-Sabhan, oyuncuyla ilgili gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar...

Anderson Talisca transferini o gazeteci açıkladı! Galatasaray derken...

Avrupa'da sezon sona erdi, kulüpler ve taraftarlar gözünü transfere dikti. Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın adı yine gündeme geldi ve birçok kulübe yazıldı. Son olarak Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'da bulunan gazeteci Hassan Al-Sabhan, Anderson Talisca'nın ülkede kalacağını ancak takımının değişeceğini açıkladı.

Sabhan, yıldız futbolcunun Al Hilal'in yolunu tutacağını ifade etti. Al Nassr'dan yıllık 12 milyon euro kazanan Talisca'ya astronomik bir para verileceği kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu ve kulübünden ise transferle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu sezon Al Nassr ile 27 resmi maça çıkan Talisca, 21 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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