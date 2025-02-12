Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Beşiktaş'ın ardından uzun yıllar sonra Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönen Anderson Talisca, sarı-lacivertlilere imza sürecini çektiği video ile takipçileriyle paylaştı.

TÜRKİYE'YE ADIM ATAR ATMAZ ORAYA GİTTİ

Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündeme oturdu.

ÖZLEDİĞİ İÇİN GİTTİ

İstanbul'da yaşadığı dönemde kuru fasulye ve pilavı çok sevdiği öğrenilen Talisca'nın ilk iş olarak tekrar kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü. Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.