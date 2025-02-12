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Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 14:31
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yolculuğunu paylaştı. Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş'ın ardından uzun yıllar sonra Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönen Anderson Talisca, sarı-lacivertlilere imza sürecini çektiği video ile takipçileriyle paylaştı.

TÜRKİYE'YE ADIM ATAR ATMAZ ORAYA GİTTİ

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Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündeme oturdu.

ÖZLEDİĞİ İÇİN GİTTİ

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İstanbul'da yaşadığı dönemde kuru fasulye ve pilavı çok sevdiği öğrenilen Talisca'nın ilk iş olarak tekrar kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü. Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.

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Anderson Talisca fenerbahçe talisca
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