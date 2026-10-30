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Andırın'da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerli mısır hasadının tamamlanmasının ardından kış hazırlıkları başladı. Osmancık Mahallesi’nde çiftçilik yapan Baki Kıvrak’ın patos makinesinden geçirdiği mısır taneleri, evlerin önünde brandalar üzerine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen kurutma mesaisi, mahallede renkli görüntüler oluşturdu.

Andırın'da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Baki Kıvrak, büyük bir emekle yetiştirdiği yerli mısırların hasadını tamamladı.

Patos makinesinden geçirilen taneler, kış hazırlıkları kapsamında evlerin önünde brandalar üzerine serilerek güneşte kurutuluyor.

Andırın da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor 1

YERLİ MISIR TARLALARININ HASADI MAHALLEDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLDU

Kahramanmaraş'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Andırın ilçesinde hasat sevinci yaşanıyor. İlçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren Baki Kıvrak, uzun süren titiz bir bakım sürecinin ardından yerli mısır tarlalarında hasadı tamamladı.

Andırın da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor 2

Sezon boyunca gösterilen emeğin karşılığı olan mısırlar, tarladan toplanarak patos makinesinden geçirildi ve koçanlarından ayrılarak tanelerine kavuşturuldu.

Geleneksel tarım kültürünün en renkli aşamalarından biri olan kurutma mesaisi ise mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Andırın da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor 3

İMECE USULÜYLE GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Patos işleminden geçirilen mısır taneleri, kış mevsimi öncesinde nemden arındırılarak muhafaza edilmek üzere evin önündeki geniş brandalara döküldü. Aile bireylerinin imece usulüyle destek verdiği kurutma sürecinde, çuvallardan boşaltılan altın sarısı mısırlar özenle serildi. Çocukların da bu bereketli hasat heyecanına ortak olması, kırsaldaki imece kültürünün ve aile bağlarının sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Andırın da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor 4

Hasat döneminin son aşamasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çiftçi Baki Kıvrak, toprağın bereketini sofralara taşımanın gururunu duyduklarını ifade etti. Geleneksel yöntemlerle kurutulan yerli mısırların hem bölge ekonomisine katkı sağladığı hem de geleneksel tarım mirasını yaşattığı vurgulandı.

Andırın da evlerin önü sarıya büründü! Görenler bu geleneği merak ediyor 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Mısır hasat
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