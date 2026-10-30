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Gaziantep baklavasına Fransız dokunuşu: Kruvasan baklava

Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti baklava yeniden yorumlanarak kruvasan baklava olarak hazırlandı. Fransa kruvasanı ile Gaziantep baklavasını özdeşleştirdiklerini söyleyen baklava ustası Ömer Kozan, yeni lezzetin hafifliği ve görüntüsüyle dikkat çektiğini belirtti.

Gaziantep baklavasına Fransız dokunuşu: Kruvasan baklava

UNESCO tarafından gastronomi alanında öne çıkan şehirler arasında gösterilen Gaziantep'te, geleneksel baklava modern bir yorumla yeniden hazırlandı. Fransız mutfağının dünyaca ünlü hamur işi kruvasan ile Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti baklavayı bir araya getiren baklava ustası Ömer Kozan, kruvasan şeklinde baklava yaparak farklı tatlar denemek isteyenlerin beğenisine sundu. Baklava ustası Kozan tarafından hazırlanan kruvasan baklava, daha hafif olması, yoğun fıstık ve kaymak içermesiyle dikkat çekiyor.

"GASTRONOMİ ŞEHRİNDE KRUVASAN İLE BAKLAVAYI BÜTÜNLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Kruvasan baklavanın ortaya çıkış hikayesini anlatan Ömer Kozan, "Kruvasan son zamanlarda dünya genelinde ve özellikle ülkemizde çokça tercih edilmeye başlandı. Biz de gastronomi şehrinde kruvasan ile baklavayı bütünleştirmek istedik. Şekli mini kruvasanlara benzeyen baklava yaptık.

Gaziantep baklavasına Fransız dokunuşu: Kruvasan baklava 1

Baklava geleneksel bir ürünümüzdür. Biz de baklavamızı dünyaya daha fazla tanıtmak için kruvasan baklava şeklinde yorumlamak istedik. Kruvasan baklava oldukça lezzetli, hafif, içi bol kaymaklı, fıstıklı ve dengeli şerbetiyle dikkat çekiyor. Kilo fiyatı da 2 bin TL'den başlıyor" dedi.

Gaziantep baklavasına Fransız dokunuşu: Kruvasan baklava 2

Kruvasan baklavayı tadan vatandaşlar ise oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı olduğunu belirterek görüntüsüyle de dikkat çektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
baklava
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